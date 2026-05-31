Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відреагував на поразку своїх підопічних у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:1, 3:4 – пен.). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Тяжко, коли демонструєш таку стабільність протягом усього турніру до самого фіналу, а в результаті програєш трофей по пенальті. Це дуже неприємно.

Відчуваємо біль та розчарування. Це нормально, коли опиняєшся так близько і програєш фінал найбільшого клубного турніру у світі за пенальті. Постараємося перетворити цей біль у паливо.

Я сказав хлопцям, що дуже ними пишаюся. Вони дарують нам стільки радості. Для мене велика честь керувати цими гравцями, цією командою. Хлопці вкладають багато сил у спільну справу, це багато про що говорить. Ми взяли великий трофей, але змарнували найбільший.

Ми зіграли у фіналі Ліги чемпіонів. Це лише другий фінал в історії клубу. Тому ми можемо занести цей сезон собі до активу. Але зараз ніщо не зможе полегшити наш біль.

Проти ПСЖ неймовірно важко грати. Саме тому вони й стали чемпіонами двічі поспіль. Рівень їхніх гравців, стиль їхнього тренера – все це говорить про те, що це команда найвищого рівня. Ми досягли неймовірного прогресу за останні кілька років і маємо тримати цю планку. Рівень постійно зростає, конкуренція неймовірна.

Хочу привітати ПСЖ, і особливо Луїса Енріке. На мій погляд, це найкраща команда у світі прямо зараз. Те, що вони роблять із м'ячем, їх індивідуальні дії – я не бачив нічого подібного. Ти не плануєш грати у певних зонах без м'яча, але ПСЖ змушує тебе це робити.

Я сказав гравцям та персоналу: навіть якщо я скажу «дякую» мільйон разів, цього все одно буде мало. І справа не у прем'єр-лізі, не у фіналі кубка, не в тому, як ми зіграли у фіналі Ліги чемпіонів, а в тій радості та моментах, які ми переживали разом щодня.

Зараз я планую провести кілька днів із сім'єю, а потім ми розпочнемо процес аналізу виконаної роботи. Має бути прийнято дуже важливі рішення, якщо ми хочемо вийти на новий рівень. Ми повинні бути амбітними, дуже швидкими та кмітливими.