Денис Сєдашов

Збірна Швейцарії стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026 року з хокею. У півфінальному поєдинку в Цюриху господарі турніру перемогли Норвегію.

Швейцарці відкрили рахунок на 18-й хвилині після кидка Кристофа Берчі. У другому періоді шайби Дениса Мальгіна, Кена Єгера та Дамьєна Ріа збільшили перевагу господарів. У третьому періоді голи Ніко Хішира та Тео Рошетта зафіксували остаточний результат.

Чемпіонат світу-2026. 1/2 фіналу

Швейцарія – Норвегія – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

У фіналі світової першості збірна Швейцарії зіграє з переможцем пари Канада — Фінляндія. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Канада розгромила США, Фінляндія перемогла Чехію: визначилися півфіналісти хокейного ЧС-2026.