Денис Сєдашов

Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У драматичному фінальному поєдинку на Пушкаш Арені в Будапешті (Угорщина) французи в серії післяматчевих пенальті здолали лондонський Арсенал.

Англійський клуб вийшов вперед уже на 6-й хвилині зустрічі. Кай Гаверц здійснив сольний прохід і потужним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив під поперечину воріт Матвєя Сафонова — 0:1.

Парижани змогли відігратися в середині другого тайму. На 65-й хвилині головний арбітр Даніель Зіберт після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Арсенала, який впевнено реалізував Усман Дембеле, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах — 1:1.

Оскільки в основний час сильнішого виявлено не було, гра перейшла в овертайми. Перед початком другого екстратайму, на 105-й хвилині, на полі з'явився український захисник ПСЖ Ілля Забарний, який відіграв фінальні 15 хвилин зустрічі.

Зрештою, після 120 хвилин протистояння рахунок залишився нічийним, а в серії одинадцятиметрових ударів точнішими та холоднокровнішими виявилися футболісти французького ПСЖ.

Ліга чеміонів. Фінал

ПСЖ — Арсенал — 2:1 (4:3 серія пен)

Голи: Хаверц, 6 — Дембеле, 65

