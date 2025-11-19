Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думками про свого друга, колегу і одночасно конкурента Пепа Гвардіолу.

«Це той, кого я зустрів, коли мені було 15 років. Він був моїм героєм як футболіст. Пізніше ми почали працювати разом і провели один із найкращих періодів у моєму житті. Якщо я зараз займаю ту посаду, яку займаю, то це значною мірою завдяки йому», — сказав Артета Sky Sports.

Артета три роки входив до тренерського штабу Гвардіоли в Манчестер Сіті — з 2016 до 2019, після чого отримав шанс очолити лондонський клуб.

Наразі його команда очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, набравши 26 очок та випереджаючи Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли на чотири пункти (22 очки).

Раніше Гвардіола відреагував на перемогу над Ліверпулем у своєму 1000-у матчі.