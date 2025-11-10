Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відзначив свій 1000-й матч у тренерській кар’єрі гучною перемогою над чинним чемпіоном Англії — Ліверпулем. Ювілейна гра в рамках 11-го туру англійської Прем’єр-ліги завершилася з рахунком 3:0 на користь «містян».

У першому таймі Ерлінг Голанд відкрив рахунок на 29-й хвилині, Гонсалес подвоїв перевагу у компенсований час (45+3’), а в другому таймі Доку встановив фінальний рахунок — 3:0.

«Мої гравці зробили мені хороший подарунок цією грою проти чемпіонів. Ми повинні були показати хороший футбол, і так і сталося. Було багато прекрасного. Усі виступили на найвищому рівні.

Чи буду я святкувати перемогу у своїй 1000-й грі? Я просто повернуся додому до своїх дітей, які прийшли на матч. Проведу кілька днів із родиною», — наводить слова Гвардіоли BBC.