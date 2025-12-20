Головний наставник Астон Вілли Унаї Емері поділився своїми думками напередодні поєдинку 17 туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. Коментар іспанського фахівця наводить ВВС.

«Вони дуже добре виступають на виїзді, виграють матчі, показують чудову гру. Вдома вони мають більше проблем, ніж у гостях, але я дуже поважаю МЮ за їхню історію, за те, як вони виступають з новим тренером.

Цього сезону вони стають кращими. У них дуже хороші футболісти, і в атаці вони показують чудову гру. І ми готові, але шануємо їх та залишаємося скромними. Ми маємо бути скромними, особливо зараз, щоб спробувати зрозуміти, чому ми граємо на такому високому рівні.

Думаю, за 30 чи 31 рік Астон Вілла обіграла Манчестер Юнайтед вдома лише тричі. І, гадаю, це справді ненормальна статистика у протистоянні цих команд», – сказав Емері.