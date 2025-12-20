Манчестер Юнайтед має на меті підписання вінгера туринського Ювентуса Кенана Їлдиза, інформує TEAMtalk.

За даними джерела, керівництво англійського клубу розглядає 20-річного футболіста збірної Туреччини як один із ключових пріоритетів на трансферному ринку. Манкуніанці готові запропонувати за гравця близько 100 мільйонів євро, вважаючи, що така сума влаштує керівництво італійського гранда.

Контракт Їлдиза з Ювентусом діє до кінця червня 2029 року, а його ринкова вартість, згідно з Transfermarkt, становить 75 мільйонів євро. У поточному сезоні Кенан провів за туринців 21 матч у всіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та шістьма гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус у більшості втримав перемогу над Болоньєю.