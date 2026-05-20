Астон Вілла та Фрайбург зійшлися у цьогорічному фіналі Ліги Європи. Матч у Стамбулі завершився з рахунком 3:0.

Англійська команда забезпечила собі потрібний результат ще до перерви, коли в заключні 10 хвилин Тілеманс та Буендія розписались у воротах Фрайбурга.

По перерві бірмінгемці продовжили побиття суперника. Гол Роджерса на 57-й хвилині остаточно зняв всі питання про переможця в цьому фіналі.

За шаленої підтримки, зокрема спадкоємця британського престолу Принца Вільяма, Астон Вілла виграла свій перший трофей з 1996 року, а Унаї Емері вп'яте у своїй кар'єрі підтвердив свій статус короля Ліги Європи.

Голи: Тілеманс, 40, Буендія, 45+2, Роджерс, 57