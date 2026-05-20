Сергій Разумовський

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний залишив технічну зону безпосередньо перед початком фінального матчу Кубка України проти Динамо. Це сталося після його розмови з представниками суддівської бригади вже перед стартовим свистком.

43-річний фахівець спочатку перебував у зоні, відведеній для тренерського штабу та персоналу чернігівської команди. Однак перед початком гри Чорний поспілкувався з четвертим арбітром Олександром Афанасьєвим, а також із головним арбітром зустрічі Олександром Шандором. Після цієї розмови наставник Чернігова був змушений залишити технічну зону.

Коли Чорний виходив із місця біля лави запасних, він поаплодував, після чого попрямував на трибуни. Надалі за перебігом фінального поєдинку фахівець спостерігав уже не з тренерської позиції, а з трибун Арени Львів, де проходить вирішальний матч турніру.

Причиною такої ситуації, найімовірніше, стало дисциплінарне рішення, ухвалене раніше Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ. 19 травня КДК УАФ відсторонив Валерія Чорного на чотири матчі та оштрафував його на 50 тисяч гривень. Покарання було винесене за повторне використання кривдних, непристойних та образливих висловлювань на адресу арбітра під час матчу 27-го туру Першої ліги проти Чорноморця, який завершився з рахунком 2:2.

Того ж дня сам Чорний заявляв, що у клубі немає повної ясності щодо того, чи має він право брати участь у фінальному матчі Кубка України проти Динамо. У підсумку вже на стадіоні перед початком зустрічі ситуацію було вирішено після консультації з арбітрами, і тренер залишив технічну зону.

Після першого тайму фінального поєдинку Чернігів та Динамо грають внічию — 1:1. Наприкінці тайму чернігівська команда мала чудовий шанс вийти вперед, однак Безбородько на останній секунді не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.

