Олександр Сукманський

Астон Вілла та Челсі, які ведуть боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів, зустрінуться після невдалих результатів у попередньому турі АПЛ.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Команда Унаї Емері зазнала несподіваної поразки 0:2 від Вулвергемптона, що фактично позбавило її шансів на чемпіонство. Попереду в бірмінгемців десять турів, аби втриматися в зоні ЛЧ. Перед цим матчем Вілла має лише три очки переваги над п’ятим місцем і випереджає Челсі на шість пунктів. Водночас статистика проти представників топ-6 виглядає переконливою – чотири перемоги та дві поразки. Однак лише одна перемога в п’яти останніх домашніх матчах чемпіонату може викликати занепокоєння.

Челсі також ускладнив своє становище поразкою від Арсенала, продовживши безвиграшну серію в лізі до трьох матчів. Для Ліама Розеньйора це була перша поразка в АПЛ у сьомому матчі на чолі команди. Окремою проблемою залишається дисципліна – в останніх двох іграх лондонці завершували матч у меншості та мають 65 жовтих і сім червоних карток у сезоні. Крім того, Челсі ще не перемагав у гостях команди з верхньої половини таблиці – три нічиї та три поразки.

В очних зустрічах Вілла прагне продовжити безпрограшну серію вдома проти Челсі до трьох матчів поспіль, що востаннє траплялося у 2007 році. Водночас лондонці не йшли з поля без забитого м’яча на Вілла Парк у чемпіонаті з березня 2014 року.

Цікаві факти

Вілла має один із найкращих показників набору очок після першого забитого м’яча – 2,64 за гру, а також виграла шість матчів, у яких пропускала першою. В 11 із останніх 12 матчів Челсі в АПЛ забивали обидві команди, а також лондонці 18 разів зберігали ворота сухими в першому таймі.

Оллі Воткінс забивав у трьох із чотирьох останніх переможних матчів Вілли проти Челсі, включно з дублем у першому колі. Енцо Фернандес часто порушує правила в матчах проти бірмінгемців і чотири з останніх п’яти голів за Челсі забив після 60-ї хвилини.

Джон Макгінн може повернутися до складу Вілли, тоді як Педру Нету пропустить гру через вилучення.

Прогноз

З огляду на нестабільність господарів удома та труднощі Челсі в матчах проти топ-команд на виїзді, нічийний результат виглядає ймовірним.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.