Астон Вілла впевнено перемогла Ноттінгем Форест Зінченка
Команди забили чотири м’ячі на двох
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Відбувся матч 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Астон Вілла приймала Ноттінгем Форест. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.
Оллі Воткінс відкрив рахунок, півзахисник Джон Макгінн додав ще два голи, а за гостей забив Морган Гіббс-Вайт.
Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко провів весь матч у запасі.
Підопічні Унаї Емері піднялися на друге місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 42 очки. Ноттінгем йде 17-м з 18 балами.
АПЛ, 20-й тур
Астон Вілла – Ноттінгем Форест – 3:1
Голи: Воткінс, 45+1, Макгінн, 49, 73 – Гіббс-Вайт, 61.