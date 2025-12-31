Зінченко досягнув ювілейної позначки за кількістю матчів в АПЛ
Ноттінгем поступився Евертону
близько 2 годин тому
Олександр Зінченко / Фото - Ноттінгем Форест
Матч 19 туру АПЛ Ноттінгем - Евертон (0:2) став особливим для українського легіонера Форест Олександра Зінченка.
Вчорашній поєдинок на «Сіті Граунд» став 150-м для Олександра в Прем'єр-лізі. Український захисник в матчі проти Евертона провів на полі всі 90 хвилин.
Ноттінгем став третім клубом в англійській кар'єрі футболіста. Раніше він виступав за Манчестер Сіті та Арсенал.
В цьому сезоні Зінченко провів 8 матчів за Ноттінгем Форест у всіх турнірах.