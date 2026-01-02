Сергій Разумовський

Айнтрахт погодив із Ноттінгем Форест умови орендної угоди щодо нападника Арно Калімуендо. Як інформує журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг, мова йде про оренду з опцією викупу, тобто німецький клуб отримає можливість оформити повноцінний трансфер футболіста за підсумками орендного періоду.

Наступним кроком для завершення переходу має стати медичний огляд. За даними джерела, Калімуендо пройде медобстеження пізніше цього тижня. Після цього сторони зможуть закрити формальності та узгодити фінальні деталі щодо реєстрації гравця.

Калімуендо приєднався до Ноттінгем Форест лише в серпні, перейшовши з Ренна за 30 млн євро. Угода з англійським клубом чинна до 30 червня 2030 року, що підкреслює довгострокові плани Форест щодо футболіста. Водночас Transfermarkt наразі оцінює гравця в 25 млн євро.

У поточному сезоні Арно провів 13 матчів за Ноттінгем Форест і відзначився двома забитими м’ячами. Якщо оренда до Айнтрахта буде оформлена найближчим часом, нападник отримає шанс перезапустити результативність і додати конкуренції в атакувальній лінії команди з Бундесліги.

Раніше захисник Ноттінгема Олександр Зінченко досягнув ювілейної позначки за кількістю матчів в АПЛ.