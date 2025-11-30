Сергій Разумовський

У 13-му турі англійської Прем’єр-ліги Астон Вілла в рідних стінах мінімально обіграла Вулвергемптон.

Довгий час матч проходив у рівній боротьбі з мінімумом справді гострих моментів, а ключовий епізод стався у другому таймі. На 67-й хвилині Камара влучним ударом завершив атаку бірмінгемців, відкривши рахунок і змусивши гостей активніше йти вперед.

Вулвергемптон спробував відповісти і в кінцівці поєдинку створив кілька напівмоментів біля воріт Астон Вілли, однак господарі в цілому навіть після голу диктували умови. М'яч Камара виявився єдиним у матчі й приніс Унаї Емері 37-му перемогу на Вілла Парк. Іспанець – перший тренер, якому це вдалося.

До вашої уваги огляд матчу.

Астон Вілла набрала 24 очки й наздогнала третій Челсі. Вулвергемптон з двома балами, схоже, не уникне вильоту.

АПЛ, 13-й тур

Астон Вілла – Вулвергемптон 1:0

Гол: Камара, 67