Павло Василенко

Майбутнє Мохамеда Салаха в Ліверпулі знову опинилося під питанням. Як повідомляє TeamTalk, саудівський Аль-Іттіхад готує грандіозну фінансову пропозицію за 33-річного єгиптянина, яка може поставити керівництво англійського клубу перед непростим вибором.

Салах став головною трансферною ціллю саудівського клубу після несподіваного відходу Каріма Бензема до Аль-Хіляля в останній день трансферного вікна. Саме ця подія змусила Аль-Іттіхад різко активізувати інтерес до зірки «червоних».

Ситуацію ускладнює і внутрішній контекст у Ліверпулі. Наприкінці осені майбутнє Салаха стало предметом обговорень після його публічного конфлікту з головним тренером Арне Слотом. У результаті єгиптянин три матчі поспіль у грудні починав на лаві запасних. Повідомляється, що сторони вже владнали розбіжності, однак питання ролі гравця в команді залишається відкритим.

Додатковим фактором є спад результативності: з 1 листопада Салах забив лише один м’яч, що не відповідає його звичному рівню. Тим часом контракт нападника діє ще лише один сезон – улітку він увійде в останній рік угоди, а в липні футболісту виповниться 34 роки.

Саме тому пропозиція від Аль-Іттіхаду може стати серйозною спокусою для власників Ліверпуля. Продаж дозволив би отримати величезну суму, водночас уникнувши ризику втрати гравця без компенсації в майбутньому.

Втім, потенційний відхід Салаха вже розділив фанатів клубу: одні вважають, що настав час продати легенду на піку вартості, інші ж переконані – його потрібно залишити до завершення контракту як символ епохи.