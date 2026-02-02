Ліверпуль впевнено розібрався з Ньюкаслом у поєдинку 24-го туру англійської Прем'єр-ліги, здобувши перемогу з рахунком 4:1. Одним із героїв зустрічі став вінгер мерсисайдців Мохаммед Салах, який записав на свій рахунок результативну передачу.

Цей асист дозволив єгиптянинові встановити унікальне досягнення: Салах вийшов на перше місце серед усіх футболістів АПЛ за кількістю результативних дій на одному стадіоні. На Енфілді у нього вже 152 голи та асиста у матчах чемпіонату.

До цього рекорд належав Тьєррі Анрі та Уейну Руні, які відзначилися 151 результативною дією на Хайбері та Олд Траффорд відповідно.Крім того, Салах вписав своє ім'я в історію ліги ще одним досягненням — він став першим гравцем АПЛ, який зумів забити щонайменше десять м'ячів і віддати щонайменше десять гольових передач у матчах чемпіонату проти одного суперника. На це йому знадобилося 19 зустрічей.

