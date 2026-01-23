Ліверпуль ухвалив принципове рішення щодо майбутнього свого лідера атаки Мохамеда Салаха. Англійський клуб має намір зберегти єгипетського форварда у складі та вже працює над продовженням з ним контракту.

Як повідомляє журналіст Джеймс Пірс, керівництво червоних перебуває в активному переговорному процесі з агентом футболіста Рамі Аббасом. Контакти між сторонами тривали протягом усього Кубка африканських націй.

Позиція клубу залишається чіткою та безкомпромісною: Ліверпуль не має наміру продавати Салаха під час січневого трансферного вікна за жодних обставин.

Мохамед Салах приєднався до мерсисайдського клубу влітку 2017 року, перейшовши з Роми за 42 мільйони євро. Його чинна угода з Ліверпулем розрахована до 30 червня 2027 року.

У поточному сезоні єгиптянин провів за червоних 21 матч у всіх турнірах, відзначився п’ятьма забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.