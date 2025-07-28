Павло Василенко

Дженоа хавбека національної збірної України Руслана Маліновського у контрольному матчі на зборах перемогла Мантову з рахунком 3:2.

Українець розпочав гру в запасі, однак саме його навісна передача з флангу до штрафного майданчику суперника на 84-й хвилині допомогла Мортену Торсбю забити переможний гол.

Зазначимо, що наступний товариський матч в Дженоа запланований на 31 липня, коли команда зіграє проти Вільярреалу.

Контрольний матч

Дженоа – Мантова – 3:2

Голи: Маркандаллі, 54, Вентуріно, 60, Торсбю, 84 – Радаеллі, 33, Галуппіні, 82 (пенальті).