Павло Василенко

Маріо Балотеллі різко підбив підсумок свого часу в Дженоа. Це вдарило і з тренера, і з керівництва клубу Серії А.

Після закінчення контракту 34-річний італієць став вільним агентом. Це надихнуло його підбити підсумки останніх місяців у Дженоа, гравцем якої є український півзахисник Руслан Маліновський.

Балотеллі був залучений до клубу Альберто Джилардіно, але його швидко замінив Патрік Вієйра. Під його керівництвом нападник провів лише чотири матчі, зігравши 34 хвилини.

«Коли прийшов Вієйра, здавалося, що у нього були добрі наміри, але тоді я грав лише дві-чотири хвилини за гру. Я запитав, чи є якісь проблеми, і не отримав чіткої відповіді», – розповів Балотеллі підкасту Centrocampo.

Після шести матчів Балотеллі висловив невдоволення новим тренером. Як покарання його назавжди виключили з команди. 2025 року форвард так на полі і не з'явився.

Також гравець звинуватив клуб у відсутності підтримки. За словами Балотеллі, функціонери Дженоа уникали пояснень ситуації, не бажаючи приймати його.

«У них немає сміливості щось сказати, я не думав, що вони будуть так поводитися. Сподіваюся, вони більше ніколи зі мною не заговорять. Вони мали сім місяців, щоб висловитися, але їм не вистачило поваги», – сказав нападник.

Гравець пояснив, що не збирався грати по 90 хвилин у кожному матчі. Однак він очікував більшого впливу на результати команди. У результаті команда посіла 14-те місце у таблиці Серії А.