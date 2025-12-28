Асист Судакова не допоміг Бенфіці здорбути перемогу над Брагою
Команди розписали мирову
27 хвилин тому
Фото - Getty Images
Бенфіка на виїзді зустрічалася з Брагою в рамках 16-го туру чемпіонату Португалії
У стартовому складі лісабонців вийшли обидва українські легіонери – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.
Гості вийшли вперед на 29-й хвилині гри після голу Отаменді, якому асистував півзахисник збірної України Судаков. Надалі Брага змогла забити два м’ячі у ворота Трубіна, але Бенфіка врятувалася від поразки.
Бенфіка має у доробку 36 набраних балів та посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.
Чемпіонат Португалії, 16-й тур
Брага – Бенфіка – 2:2
Голи: Залазар, 38, Віктор, 45+1 – Отаменді, 29, Аурснес, 53.