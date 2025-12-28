Португальський журналіст Бруну Франсішко прокоментував роль Георгія Судакова у складі лісабонської Бенфіки.

«Одна з речей, яку я хотів би змінити в цій Бенфіці — це позиція Судакова. Вчора це знову можна було перевірити: Аурснес — на лівому фланзі, Судаков — в центрі. Від цього виграли б і гравець, і команда.

На лівому фланзі, як би часто він не йшов у центр, він ніколи не покаже той рівень, на який здатний з урахуванням своєї майстерності. Проте, оскільки Судаков відмінний футболіст, він знову провів хороший матч», — написав Франсішку в соцмережі X.