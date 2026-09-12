У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд на виїзді зіграв унічию з Борнмутом – 2:2. Український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк відзначився результативною передачею.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Брентфорд відкрив рахунок у першому таймі. Ярмолюк виконав передачу на Кевіна Шаде, а німецький нападник точно пробив по воротах Борнмута. Господарі швидко відповіли на пропущений гол. Джастін Клюйверт через чотири хвилини скористався нагодою та відновив рівновагу.

Після перерви Борнмут продовжив діяти активніше й зумів вийти вперед. Таверньє забив другий м’яч господарів і наблизив свою команду до перемоги. Однак «бджоли» не змирилися з поразкою. На 56-й хвилині Шаде знову відзначився у воротах Борнмута, оформив дубль і встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:2.

Єгор Ярмолюк провів на полі 60 хвилин. Українець виконав 17 із 29 передач із точністю 59 відсотків, зробив одну ключову передачу та один раз віддав м’яч у штрафний майданчик суперника.

Також у його активі 36 дотиків до м’яча, два дотики у штрафному майданчику, один успішний дриблінг із двох спроб, три точні скидки, одне перехоплення та одне винесення. Водночас Ярмолюк виграв одну з чотирьох дуелей. За оцінкою FlashScore, дії українського півзахисника отримали 7,1 бала.

Після чотирьох турів Брентфорд набрав шість очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці. Лондонська команда випереджає Ліверпуль.

АПЛ, четвертий тур

Борнмут – Брентфорд 2:2

Голи: Клюйверт, 38, Таверньє, 52 – Шаде, 34, 56

Борнмут: Петрович, Сміт, Гілл, Сілва, Трюффер, Адамс (Кук 82), Скотт, Раян (Геннон-Доук 82), Клюйверт (Крісті 66), Таверньє (Брукс 83), Еванілсон (Родрігес 90+1)

Брентфорд: Келлегер, Гікі (Кайоде 71), Шустер, Аєр, Льюїс-Поттер (Діуф 60), Сангаре, Янельт, Ентоні (Уаттара 60), Ярмолюк (Дамсгор 60), Шаде, Тьяго

Попередження: Таверньє 45+4, Хілл 63, Кук 85, Сміт 87, Брукс 89 – Тьяго 45+3