Сергій Разумовський

Російська ракета типу Калібр у ніч проти 12 вересня влучила у квартиру родини української тенісистки Даяни Ястремської. Житло розташоване в одеському районі Аркадія та зазнало значних руйнувань унаслідок нічної атаки Росії на Одесу.

Про наслідки обстрілу Ястремська повідомила в Instagram. За словами спортсменки, по квартирі її родини було пряме влучання ракети. Тенісистка також показала кадри зруйнованого помешкання та зазначила, що саме так виглядає російська агресія.