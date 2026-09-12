Пряме влучання: росіяни вдарили ракетою просто по квартирі відомої української тенісистки
Ястремська опублікувала фото наслідків ворожого терору
Російська ракета типу Калібр у ніч проти 12 вересня влучила у квартиру родини української тенісистки Даяни Ястремської. Житло розташоване в одеському районі Аркадія та зазнало значних руйнувань унаслідок нічної атаки Росії на Одесу.
Про наслідки обстрілу Ястремська повідомила в Instagram. За словами спортсменки, по квартирі її родини було пряме влучання ракети. Тенісистка також показала кадри зруйнованого помешкання та зазначила, що саме так виглядає російська агресія.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Це квартира, яка належить нашій сім'ї. Ось, який вигляд має «руській мір». Пряме влучання ракети «калібр».
Ракетний удар стався вночі проти 12 вересня. Унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок в Одесі. На оприлюднених кадрах видно серйозні руйнування квартири та пошкоджені конструкції будівлі.
За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, станом на 11:00 кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 35 людей. Серед них є діти.
Рятувальники вже врятували 13 людей, зокрема двох дітей. Водночас зв’язок із двома людьми досі відсутній. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
Поділитись