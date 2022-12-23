Асистентом Ротаня в «Олександрії» стане екс-гравець «Шахтаря» і збірної України

Аналітиком буде Євген Гресь

Асистентом нового головного тренера Олександрії Руслана Ротаня стане Володимир Єзерський, який також працює з тренером в молодіжній збірній України, повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, аналітиком в команді буде Євген Гресь, тренером з фізичної підготовки – Володимир Томіленко, а тренером воротарів – Володимир Тименко.

Раніше повідомлялося, що Ротань не залишить роботу в молодіжній збірній України і буде поєднувати дві посади.