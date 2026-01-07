Аталанта на виїзді перемогла Болонью завдяки дублю Крстовича
Бергамаски здобули три очки
Фото - ФК Аталанта
У матчі 19-го туру Сері А Болонья на своєму стадіоні приймала Аталанту. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0, яка стала для них другою поспіль.
Відзначимо, що дубль оформив форвард Аталанти Нікола Крстович.
Болонья займає восьме місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 26 очок. Аталанта набрала 28 балів і піднялася на сьому позицію.
Серія А, 19-й тур
Болонья – Аталанта – 0:2
Голи: Крстович, 37, 60.
