Павло Василенко

У матчі 19-го туру Сері А Болонья на своєму стадіоні приймала Аталанту. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0, яка стала для них другою поспіль.

Відзначимо, що дубль оформив форвард Аталанти Нікола Крстович.

Болонья займає восьме місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 26 очок. Аталанта набрала 28 балів і піднялася на сьому позицію.

Серія А, 19-й тур

Болонья – Аталанта – 0:2

Голи: Крстович, 37, 60.