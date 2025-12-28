Аргентинський центральний захисник Хуан Пабло Фрейтас досі будував свою кар'єру в Південній Америці, виступаючи за бразильський Флуміненсе, куди перейшов на початку року за 2,2 млн. євро.

У 25 років футболіст вирішив не відкладати перехід до Європи та готовий кардинально змінити місце роботи. Італійська Болонья виявила інтерес до захисника.

На даний момент клуб із Серії А веде переговори з Флуміненсе, а з самим Фрейтасом вже досягнуто домовленості про контракт до 2030 року. За рік у складі бразильської команди він провів 62 матчі та забив один гол.

Раніше Болонья програла у фіналі Суперкубку Італії Наполі.