Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, з якими відчуттями повернувся до Бергамо, протистоявши колишньому клубу в матчі 18 туру Серії А проти Аталанти (0:1). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Я повернувся до Бергамо з великим задоволенням, я був там 9 років. Це прекрасна історія. Все почалося з президентом Перкассі. Зростали у великій гармонії.

Коли ми виграли Лігу Європи, я був переконаний, що можемо змагатися на ще вищому рівні; у нас також була фінансова спроможність зробити це. Можливо, це справжня причина, чому я приїхав до Риму в пошуках цих речей. Я залишив команду в Лізі чемпіонів, продали Ретегі, Пікколі та Руджері, але зберігши основний склад.

Було нелегко змінити своє життя та залишити звичний спосіб життя, але в професійному плані я перебуваю в ситуації, яка дуже стимулює та дозволяє мені добре виконувати свою роботу, - розповів Гасперіні.