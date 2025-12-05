Сергій Разумовський

У престижному Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні – одному з головних культурних осередків столиці США – у п’ятницю, 5 грудня, відбулася урочиста церемонія жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Саме під час цього заходу були сформовані групи майбутнього мундіалю, який уперше в історії одночасно прийматимуть одразу три країни – США, Мексика та Канада.

Своїх потенційних суперників на світовій першості дізналася й збірна України. Синьо-жовті зберігають шанси пробитися на ЧС-2026 через плей-оф відбору. 26 березня команда Сергія Реброва проведе номінально домашній півфінальний матч проти збірної Швеції. У разі успіху українці вийдуть у фінал свого шляху плей-оф, де зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія.

Переможець цього шляху плей-оф, у якому виступає Україна, потрапив до четвертого кошика жеребкування. Таким чином, синьо-жовті вже знають структуру своєї потенційної групи у фінальній частині турніру. У разі виходу на чемпіонат світу вони зіграють проти наступник команд. З першого кошика підопічним Сергія Реброва дісталися Нідерланди, з другого Японія, а з третього – Туніс.

Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Матчі відбудуться на стадіонах США, Мексики та Канади, які приймуть розширений турнір із більшою кількістю учасників та оновленим форматом групового етапу.

Нагадаємо, церемонію жеребкування відвідав і президент УАФ Андрій Шевченко.