Аталанта змінить тренера? Названо кандидата на місце Юрича
Переговори перебувають на просунутій стадії
9 хвилин тому
Все вказує на те, що в Аталанті ось-ось відбудеться зміна тренера. Журналісти Фабріціо Романо та Маттео Моретто надали додаткову інформацію з цього питання.
Сезон 2025/26 поки що не був успішним для команди з Бергамо. Аталанта виграла лише два з одинадцяти матчів чемпіонату Італії.
У неділю Сассуоло розгромив Аталанту з рахунком 3:0. Все вказує на те, що нинішній менеджер команди Іван Юрич буде звільнений зі своєї посади.
Згідно з повідомленнями Моретто та Романо, тренера можуть звільнити найближчим часом. Більше того, йому вже обрано заміну.
Все вказує на те, що Раффаеле Палладіно очолить команду з Бергамо. Переговори з тренером вже йдуть повним ходом.
Незважаючи на свій молодий вік, 41-річний фахівець вже має досвід роботи в Серії А. Минулого року він керував Фіорентіною, а до цього був тренером Монци.
Наступний матч Аталанти відбудеться 22 листопада, коли вона зіграє з Наполі.
