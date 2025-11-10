Павло Василенко

Все вказує на те, що в Аталанті ось-ось відбудеться зміна тренера. Журналісти Фабріціо Романо та Маттео Моретто надали додаткову інформацію з цього питання.

Сезон 2025/26 поки що не був успішним для команди з Бергамо. Аталанта виграла лише два з одинадцяти матчів чемпіонату Італії.

У неділю Сассуоло розгромив Аталанту з рахунком 3:0. Все вказує на те, що нинішній менеджер команди Іван Юрич буде звільнений зі своєї посади.

Згідно з повідомленнями Моретто та Романо, тренера можуть звільнити найближчим часом. Більше того, йому вже обрано заміну.

Все вказує на те, що Раффаеле Палладіно очолить команду з Бергамо. Переговори з тренером вже йдуть повним ходом.

Незважаючи на свій молодий вік, 41-річний фахівець вже має досвід роботи в Серії А. Минулого року він керував Фіорентіною, а до цього був тренером Монци.

Наступний матч Аталанти відбудеться 22 листопада, коли вона зіграє з Наполі.