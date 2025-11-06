Аталанта здолала Марсель з голом на 90-й хвилині, нереалізованим пенальті та скасованим м'ячем. Відео
Бергамаски здобули перемогу попри все
близько 1 години тому
У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Аталанта на виїзді мінімально здолала Марсель завдяки пізньому голу Самарджича на 90-й хвилині.
Ще в першому таймі гості могли повести в рахунку, але на 14-й хвилині Де Кетеларе не реалізував пенальті – удар парирував Руллі. Після перерви на 69-й хвилині арбітр скасував гол Лукмана через офсайд, однак під завісу зустрічі бергамаски все ж дотиснули суперника. Після вирішального м'яча головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі, колишній наставник Шахтаря, отримав попередження за емоції.
До вашої уваги огляд матчу.
Аталанта набрала сім очок і піднялася на 16-ту сходинку. Марсель (3) випав із топ-24.
Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур
Марсель – Аталанта 0:1
Гол: Самарджич, 90
Марсель: Руллі, Павар, Іган-Райлі (А. Гомес 79), Агер, Мурільо, У. Гарсія (Ммаді 90+5), О'Райлі, Хойб'єрг, Пайшао (Вас 71), Ґрінвуд, Обамеянг
Аталанта: Карнезеккі, Коссуну (Хієн 55), Джимсіті, Аханор, Белланова, Де Роон (Пашалич 46), Едерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе (Самарджич 85), Лукман (Муса 75), Крстович (Скамакка 85)
Попередження: О'Райлі, 67 – Едерсон, 26, Коссуну, 50