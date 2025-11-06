Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Аталанта на виїзді мінімально здолала Марсель завдяки пізньому голу Самарджича на 90-й хвилині.

Ще в першому таймі гості могли повести в рахунку, але на 14-й хвилині Де Кетеларе не реалізував пенальті – удар парирував Руллі. Після перерви на 69-й хвилині арбітр скасував гол Лукмана через офсайд, однак під завісу зустрічі бергамаски все ж дотиснули суперника. Після вирішального м'яча головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі, колишній наставник Шахтаря, отримав попередження за емоції.

До вашої уваги огляд матчу.

Аталанта набрала сім очок і піднялася на 16-ту сходинку. Марсель (3) випав із топ-24.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Марсель – Аталанта 0:1

Гол: Самарджич, 90

Марсель: Руллі, Павар, Іган-Райлі (А. Гомес 79), Агер, Мурільо, У. Гарсія (Ммаді 90+5), О'Райлі, Хойб'єрг, Пайшао (Вас 71), Ґрінвуд, Обамеянг

Аталанта: Карнезеккі, Коссуну (Хієн 55), Джимсіті, Аханор, Белланова, Де Роон (Пашалич 46), Едерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе (Самарджич 85), Лукман (Муса 75), Крстович (Скамакка 85)

Попередження: О'Райлі, 67 – Едерсон, 26, Коссуну, 50