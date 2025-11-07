Павло Василенко

В Італії вибухнув новий футбольний скандал – Адемола Лукман посварився з тренером Аталанти Іваном Юричем прямо під час матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів з Марселем (1:0). Гравець не стримав емоцій після заміни, а тренер схопив його за руку – інцидент миттєво потрапив у камери.

Після конфлікту 28-річний нігерієць попросив клуб відпустити його вже взимку.

Ситуацією одразу зацікавилися Атлетіко Мадрид і Тоттенгем, які шукають швидкого та технічного форварда.

Контракт Лукмана дозволяє здійснити трансфер у січні, і Аталанта може погодитися, якщо отримає вигідну пропозицію.