Павло Василенко

Аталанта офіційно призначила Івана Юріча своїм новим тренером. Контракт підписано до 30 червня 2027 року, повідомляє клубна пресслужба.

Сезон 2024/25 років видався у нього хаотичним: він провів лише 12 матчів на чолі Роми українського форварда Артема Довбика, після чого 10 листопада був звільнений, а 23 грудня найнятий Саутгемптон всього на 16 матчів, що призвело до вильоту клубу з Англійської Прем'єр-ліги.

49-річний Юріч раніше також очолював Мантову, Кротоне, Дженоа, Верону та Торіно.

Сьогодні колишній тренер Аталанта Джан П'єро Гасперіні очолив Рому.