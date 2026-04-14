Олександр Сукманський

Атлетіко Мадрид підходить до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з перевагою 2:0 над Барселоною, здобутою в першому матчі на «Камп Ноу». Мадридці продовжують боротьбу за вихід до півфіналу турніру вперше з сезону 2016/17.

Завдяки позиції в Ла Лізі Атлетіко практично гарантувало собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону, що дозволило зосередитися виключно на єврокубковій кампанії. Це принесло результат у першому матчі, де Атлетіко здобуло перемогу 2:0, попри статус великого аутсайдера. Хоча ця перемога стала єдиною для команди в останніх п’яти матчах (4 поразки), три перемоги в чотирьох останніх іграх Ліги чемпіонів (1 поразка) виглядають набагато обнадійливіше. Атлетіко програло лише один домашній матч у Європі в поточному сезоні (5 перемог). Команда не зазнавала поразок у плей-оф Ліги чемпіонів на своєму полі з 1996/97 року, коли поступилася Аяксу (14 перемог, 7 нічиїх). Крім того, Атлетіко ще ніколи не вибувало з Ліги чемпіонів, якщо вигравало перший матч на виїзді (22 спроби).

Поразка Барселони в першому матчі стала єдиною в останніх 11 іграх (9 перемог, 1 нічия), але тепер каталонцям потрібно перемагати з різницею щонайменше у два голи, щоб перевести гру в екстра-тайм. Перемога 4:1 над Еспаньйолом у Ла Лізі в суботу стала вдалим способом підготуватися до цього матчу-відповіді. «Блауграна» лідирує в іспанському чемпіонаті з перевагою у дев’ять очок над Реалом, але тепер вся увага зосереджена на єврокубках. Команда Гансі Фліка прагне здобути п’яту перемогу в Лізі чемпіонів з кінця листопада (1 нічия, 1 поразка), що буде непростим завданням, адже на виїзді Барселона виграла лише два з п’яти останніх матчів Ліги чемпіонів (2 нічиї, 1 поразка). Історія також не на боці каталонців: вони програли шість з дев’яти останніх чвертьфіналів Ліги чемпіонів, а також зазнали поразки в усіх шести попередніх європейських протистояннях, де програвали перший матч удома.

Історія зустрічей

Барселона виграла п’ять з семи останніх матчів між командами в усіх турнірах (2 поразки). Атлетіко перемогло в трьох з п’яти попередніх зустрічей у Лізі чемпіонів (1 нічия, 1 поразка), але на полі Барселони виграло лише один з шести останніх офіційних матчів (5 поразок).

Матч-відповідь Атлетіко - Барселона відбудеться у вівторок, 14 квітня. Початок гри о 22:00, трансляція на MEGOGO.

Прогноз

Оскільки Барселоні необхідно активно атакувати, ставка на тотал більше 3,5 голів виглядає привабливою.

