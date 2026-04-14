Ямаль – про чвертьфінал з Атлетіко: «Барселона буде битися до самого кінця»
Юна зірка каталонців вселив впевненість у свою команду
близько 3 годин тому
Ламін Ямаль / Фото - BBC
Вінгер Барселони Ламін Ямаль поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.
«Ми обіцяємо, що якщо завтра вилетимо, то будемо битися до самого кінця.
Ми не залишимо жодної хвилини без пресингу й бігу – віддамо всі сили».
Матч Атлетіко – Барселона відбудеться сьогодні, 14 квітня. У першій грі мадридці перемогли з рахунком 2:0.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04