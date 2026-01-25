Атлетіко розгромив Мальорку, здобувши другу перемогу поспіль
Команда Дієго Сімеоне порадувала своїх фанатів
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі 21-го туру Ла Ліги Атлетіко на своєму стадіоні приймав Мальорку. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0.
Атлетіко вийшов вперед на 22-й хвилині після точного удару Александера Серлота. У кінці гри ще два м’ячі влетіли у ворота Мальорки.
Відзначимо, що підопічні Дієго Сімеоне здобули другу перемогу поспіль.
Наразі Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 44 бали. Мальорка йде 16-ю з 21 очком.
Ла Ліга, 21-й тур
Атлетіко – Мальорка – 3:0
Голи: Серлот, 22, Лопес, 75 (автогол), Альмада, 87.