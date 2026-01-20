Сімеоне відреагував на продовження контракту з важливим гравцем Атлетіко
Головний тренер наголосив, що його син довів своє право залишитися в клубі
20 хвилин тому
Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне висловив задоволення рішенням клубу продовжити контракт з Джуліано Сімеоне, зазначивши, що новий договір став заслуженою нагородою за наполегливу роботу гравця.
Аргентинський наставник підкреслив, що продовження угоди відображає прогрес футболіста та його внесок у команду. При цьому Симеоне дав зрозуміти, що для сина особливих умов не буде і вимоги до його гри тільки зростуть.
«Важливо, що Джуліано продовжив контракт. Він на це заслуговує, зробив величезну особисту роботу, особливо враховуючи складне становище сина тренера. Продовження заслужено наполегливою працею, смиренністю та стабільністю.
Ми вимагатимемо від нього ще більшого, тому що йому є над чим працювати», — підсумував тренер.