Атлетіко продовжив контракт з Сімеоне
В клубі задоволені сином Ель-Чоло
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Нападник Атлетіко Джуліано Сімеоне перепідписав контракт з клубом, який тренує його батько, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нова угода з сином Дієго Сімеоне розрахована до літа 2030 року.
23-річний футболіст є вихованцем системи Атлетіко. В цьому сезоні Джуліано провів 27 матчів: 3 голи, 7 асистів.
Атлетіко та Вільярреал прагнуть підписати півзахисника Боруссії Дортмунд.
Поділитись