Атлетіко втратив очки в матчі з Реал Сосьєдадом
Команди розписали мирову
40 хвилин тому
Фото - Getty Images
У 18-му турі чемпіонату Іспанії Атлетіко на виїзді зіграв унічию з Реал Сосьєдадом з рахунком 1:1.
Підопічні Дієго Сімеоне блискуче розпочали другий тайм. Серлот точним ударом вразив воротам господарів.
Реал Сосьєдад швидко зрівняв рахунок. На 53-й хвилині Кубо потужно провів атаку по флангу, віддав пас Гонсалу Гедешу, який спокійно прийняв м'яч і правою ногою влучив у сітку.
Атлетіко посідає четверте місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 38 балами, відстаючи від Барселони на 11 очок. Реал Сосьєдад займає 15-у позицію, набравши 18 очок.
Ла Ліга, 18-й тур
Реал Сосьєдад – Атлетіко – 1:1
Голи: Гедеш, 55 – Серлот, 50.