Мадридський Атлетіко відмовився розглядати несподівану ідею обміну форвардами, з якою виступила італійська Рома.

За даними інсайдера Маттео Моретто, керівництво римського клубу зробило спробу посилити лінію атаки, запропонувавши варіант з переходом нападника мадридців Джакомо Распадорі в обмін на Артема Довбика.

Джерело зазначає, що Рома перебуває в активному пошуку посилення нападу та розглядала Распадорі як гравця, який ідеально підійшов би під тактичні вимоги команди.

Проте Атлетіко оперативно відхилив ініціативу. Клуб Дієго Сімеоне продовжує розраховувати на Распадорі і при цьому не бачить сенсу у запрошенні Довбика на поточні умови.

Варто нагадати, що влітку 2024 року український нападник був дуже близьким до переходу саме до Атлетіко. Мадридський клуб уже домовився з Жироною, проте в останній момент Довбик зробив вибір на користь Роми.

Раніше повідомлялося, що Довбик зможе допомогти Ромі в останньому матчі 2025 року.