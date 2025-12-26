Український форвард римської Роми Артем Довбик може продовжити кар'єру у мадридському Атлетіко.

Як повідомля Atletico & Türkiye, керівництво італійського клубу запропонувало іспанській стороні варіант із переходом 28-річного нападника. Рома розглядає можливість обміну українського футболіста на форварда Атлетіко Джанкомо Распадорі.

Цього сезону Довбик взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 20 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що кандидатура Артема Довбика пропонувалася кільком клубам іспанської Ла Ліги.