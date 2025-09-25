Атлетіко вирвав перемогу над Райо Вальєкано завдяки хет-трику Альвареса
Команди забили п’ять м’ячів на двох
2 днi тому
Фото - Getty Images
У матчі шостого туру Ла Ліги Атлетіко на своєму стадіоні приймав Райо Вальєкано. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.
Хет-трик у підопічних Дієго Сімеоне оформив зірковий аргентинський форвард Хуліан Альварес.
Атлетіко здобув лише другу перемогу в шести турах Ла Ліги цього сезону. Команда Сімеоне з дев'ятьма очками йде на восьмій позиції в таблиці. У Райо Вальєкано п'ять пунктів і 14-та сходинка.
Ла Ліга, 6-й тур
Атлетіко – Райо Вальєкано – 3:2
Голи: Альварес, 15, 80, 88 – Чаваррія, 45+1, Гарсія, 78.