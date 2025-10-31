Хетафе розпочинає 11-й тур чемпіонату Іспанії з надією скоротити відстань до європейських позицій, приймаючи на своєму полі останню команду таблиці – Жирону.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Поточна форма та новини

У минулому турі Хетафе перервав серію з п’яти матчів без перемог, здолавши на виїзді Атлетік Більбао з рахунком 1:0. Такий результат дозволив команді оформити найкращий старт сезону за останні шість років і залишитися поблизу топ-6. Однак, щоб зберегти шанси на боротьбу за єврокубки, Хетафе потрібно додати стабільності: клуб не вигравав два матчі поспіль з початку сезону. До того ж домашній фактор поки не допомагає – у трьох останніх матчах на Колізеумі команда не перемагала (2 нічиї та поразка), пропускаючи при цьому лише по одному голу.

Жирона, попри проблемний старт, дещо вирівняла ситуацію – команда програла лише один із останніх п’яти матчів (1 перемога, 3 нічиї). Проте каталонці все ще залишаються на дні таблиці. У попередній грі Жирона втратила можливість піднятися вище, зігравши 3:3 з Ов’єдо, хоча й виходила вперед після відставання 0:2, але пропустила вирішальний гол на 97-й хвилині. На виїзді команда все ще шукає першу перемогу сезону (2 нічиї, 2 поразки), а в останніх 13 гостьових матчах у Ла Лізі здобула лише одну перемогу.

Історія очних зустрічей

У чотирьох з п’яти останніх матчів між командами перемога визначалася різницею в один гол. В обох матчах минулого сезону вигравали гості. Для Хетафе це була єдина поразка в останніх п’яти домашніх іграх проти Жирони (3 перемоги, 1 нічия).

Цікаві статистичні факти

Хетафе програв чотири останні матчі Ла Ліги, що проходили у п’ятницю.

Лише в одному матчі цього сезону Хетафе вів у рахунку після першого тайму.

Останні три виїзні перемоги Жирони в чемпіонаті завершилися з рахунком 1:0.

Жирона ще не забивала після перерви у виїзних матчах цього сезону.

Ключові гравці

Борха Майораль, автор переможного гола Хетафе у минулому турі, також відзначився у попередній домашній перемозі над Жироною. У Жирони після травми повернувся з асистом Тома Лемар, який має сім перемог у особистих зустрічах проти Хетафе.

Хетафе, ймовірно, не зможе розраховувати на Кіко Феменію, який отримав травму у попередньому матчі. У Жирони нових втрат немає.

Найгучніші футбольні події — на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.