У Швеції відреагували на жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026: «Бачу фаворитом збірну України»
Команда Реброва в березні зустрінеться зі шведами
близько 3 годин тому
У четвер, 20 листопада, пройшло жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2026, за підсумками якого збірна України отримала свого наступного суперника.
Команда Сергія Реброва у півфіналі зустрінеться зі Швецією на домашньому полі. Переможець цієї зустрічі вийде у фінал та зіграє з переможцем пари Польща – Албанія.
Шведський експерт Йонас Еріксон прокоментував майбутні матчі з українською командою, ділячись оцінкою шансів суперників.
«У багатьох аспектах – це лотерея мрії. Проте Швеція не може вважатися фаворитом після таких результатів відбору. Я бачу фаворитом збірну України – 60 на 40 у відсотковому співвідношенні», – сказав Йонас для Svt.se.
Півфінальний матч Україна – Швеція пройде 26 березня 2026 року, а фінал плей-оф кваліфікації заплановано на 31 березня.