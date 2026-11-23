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«Матрацники» не лише виправдали своє прізвисько, а й вийшли на поле у формі з візерунком, що нагадував матрац. Втім, головний малюнок вечора вони створили на табло: ще до перерви гості забили двічі й фактично визначили перебіг зустрічі. На десятій хвилині Алекс Баена відкрив рахунок після передачі Хуліана Альвареса, а на 30-й хвилині сам Альварес віддав другий асист – цього разу на Джонні Кардосо.

У кінцівці матчу Хетафе залишився в меншості. На 90-й хвилині капітан господарів Джене Даконам сфолив на Александері Серлоті у власному штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті та показав Даконаму пряму червону картку. Алекс Грімальдо впевнено реалізував одинадцятиметровий на 90+2-й хвилині й поставив крапку в розгромі.

Атлетико мав помітну перевагу в грі: володів м’ячем 69% часу та сім разів пробив у площину воріт. Господарі не завдали жодного точного удару по воротах Яна Облака. Показник xG у команди Сімеоне досяг космічних 4.14.

Після 13-го туру Атлетико посідає третє місце з 31 очком. Команда продовжує боротьбу за чемпіонство, відстаючи на два бали від Реала та на п’ять – від лідера Барселони. Хетафе має 12 очок і перебуває на 17-й позиції. Від зони вильоту команду відділяє лише одне очко: Леванте, який іде 18-м, має матч у запасі.

Ла Ліга, 13-й тур

Хетафе – Атлетико 0:3

Голи: Баена, 10, Кардосо, 30, Грімальдо, 90+2 (пенальті)

Вилучення: Даконам, 90 (Хетафе)

Відео: MEGOGO