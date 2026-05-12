Сергій Разумовський

У 36-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетико здобув виїзну перемогу над Осасуною. Команда Дієго Сімеоне зуміла забити в кожному з таймів і втримала перевагу, попри напружену кінцівку зустрічі.

Атлетико доволі швидко вийшов уперед. На 15-й хвилині гості отримали право на пенальті, який упевнено реалізував Лукман. Після цього мадридці змогли контролювати перебіг гри та не дозволяли Осасуні швидко повернутися в матч.

У другому таймі «матрацники» подвоїли перевагу. На 71-й хвилині Сьорлот відзначився голом з гри та зробив рахунок комфортнішим для гостей. Здавалося, що мадридська команда спокійно доведе зустріч до перемоги, однак наприкінці поєдинку ситуація для неї ускладнилася.

Ближче до фінального свистка Атлетико залишився у меншості після того, як Льоренте отримав друге попередження. Осасуна скористалася чисельною перевагою та спробувала організувати фінальний штурм. Спочатку Катена небезпечно пробив через себе, але Муссо впорався з цим ударом. Уже в компенсований час господарі все ж забили: на 91-й хвилині Барха скоротив відставання.

Втім, часу на порятунок у Осасуни вже не залишилося. Атлетико втримав переможний рахунок 2:1 та здобув три очки на виїзді.

Після цієї перемоги мадридський клуб набрав 66 очок у турнірній таблиці Ла Ліги. Атлетико наблизився до третього Вільярреала на відстань трьох балів, однак у конкурента ще залишається матч у запасі.

Ла Ліга, 36-й тур

Осасуна – Атлетико 1:2

Голи: Барха, 90+1 – Лукман, 15 (пен.), Сьорлот, 71

Осасуна: Фернандес, Розьє, Катена, Байомо, Галан (Бретонес, 60), Монкайола, Торро (Орос, 72), Гарсія (Рауль Гарсія, 60), Гомес (Осамбела, 72), Моро (Барха, 37), Будімір

Атлетико: Муссо, Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері, Альмада (Серлот, 46), Мендоса (Ле Норман, 18), Коке, Варгас, Грізманн, Лукман (Лангле, 82)

Попередження: Галан (14), Гарсія (30), Будімір (45+9), Барха (57), Катена (85), Байомо (90+3) – Льоренте (52), Коке (57), Пубіль (59), Ле Норман (85)

Вилучення: Льоренте, 79