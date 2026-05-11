Сергій Разумовський

У 35-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді зіграла внічию з Райо Вальєкано.

Основні події матчу розгорнулися на останніх хвилинах. Спочатку господарі вийшли вперед завдяки голу Алемао, однак Жирона змогла уникнути поразки. Рятівний м’яч забив Крістіан Стуані, який з’явився на полі з лави запасних.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та провів повний матч. Він став автором результативної передачі й був помітним у грі своєї команди в атаці.

Циганков виконав 24 передачі, з яких 18 були точними, що склало 75% точності. У фінальній третині поля українець віддав 12 пасів, вісім із них дійшли до партнерів. Загалом Віктор 36 разів торкався м’яча, тричі — у штрафному майданчику суперника.

Також вінгер Жирони двічі пробивав по воротах, один із його ударів був у площину. Циганков мав одну нереалізовану гольову нагоду, віддав три ключові передачі, виграв два з чотирьох єдиноборств, виконав два перехоплення та одне вибивання. За підсумками матчу українець отримав оцінку 6.9.

Жирона перервала триматчеву серію поразок і набрала 39 очок у турнірній таблиці. Команда відірвалася від Алавеса на два бали у боротьбі за збереження місця в Ла Лізі. Райо Вальєкано має 43 очки та посідає десяту сходинку.

Ла Ліга, 35-й тур

Райо Вальєкано – Жирона 1:1

Голи: Алемао, 86 – Стуані, 90

Райо Вальєкано: Баталья, Раціу, Сісс, Лежен, Чаваррія, Діас (Гумбау, 58), Валентін, У. Лопес, Перес (Алемао, 58), Камельйо (Пача, 68), де Фрутос (К. Мартін, 68).

Жирона: Гассаніга, Мартінес (Рінкон, 72), Франсес, Вітор Роке, Морено, Бельтран (Стуані, 85), Вітсель, Лемар (Ечеверрі, 60), Рока, Унаї (І. Мартін, 60), Циганков.

Попередження: Діас 44

