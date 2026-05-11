Сергій Разумовський

Челсі продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Ліема Росеньйора. До шортлиста лондонського клубу входять одразу кілька фахівців, повідомляють британські ЗМІ.

За інформацією The Telegraph, серед кандидатів на посаду головного тренера Челсі перебувають Олівер Ґласнер та Філіпе Луїс.

Ґласнер нині очолює Кристал Пелас. 51-річний австрійський фахівець вивів команду у фінал Ліги конференцій, де лондонці зіграють проти Райо Вальєкано. На шляху до вирішального матчу Крістал Пелас вибив Шахтар. Раніше Ґласнер уже оголосив, що залишить клуб після завершення сезону.

Ще одним кандидатом є Філіпе Луїс. 40-річний бразилець наразі перебуває без роботи. З 2024 по 2026 рік він очолював Фламенґу, з яким здобув 5 трофеїв, зокрема виграв чемпіонат Бразилії та Кубок Лібертадорес.

Водночас The Athletic повідомляє, що Челсі також розглядає варіант із призначенням Хабі Алонсо. 44-річний іспанець відкритий до можливості очолити лондонський клуб, однак остаточного рішення поки немає — перемовини тривають.

Алонсо раніше був звільнений з посади головного тренера Реала. Ще одним серйозним претендентом на роботу в Челсі називають Андоні Іраолу, який раніше тренував Борнмут українського захисника Іллі Забарного. Повідомлялося, що Іраола залишить Борнмут після завершення сезону.

Після звільнення Ліема Росеньйора виконувачем обов’язків головного тренера Челсі був призначений Калум Макфарлейн.

Наразі Челсі посідає 9-те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 49 очок.