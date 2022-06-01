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Атмосфера буде шикарна. На матчі Україна – Шотландія очікується 50 тисяч уболівальників

3 з яких – фанати «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
15:59
Атмосфера буде шикарна. На матчі Україна – Шотландія очікується 50 тисяч уболівальників
Фото: УАФ

Сьогодні, 1 червня, збірна України зіграє стиковий матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 з національною командою Шотландії.

Гра пройде у гостях на стадіоні «Хемпден Парк», який вміщує трохи більше 52 тисяч глядачів. УАФ повідомляє, що на грі має бути не менше 50 тисяч фанатів, 3 з яких – прихильники збірної України.

Раніше стала відома заявка «синьо-жовтих».

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (футбол) збірна Шотландії (футбол)

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