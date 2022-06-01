Атмосфера буде шикарна. На матчі Україна – Шотландія очікується 50 тисяч уболівальників

3 з яких – фанати «синьо-жовтих»

Фото: УАФ

Сьогодні, 1 червня, збірна України зіграє стиковий матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 з національною командою Шотландії.



Гра пройде у гостях на стадіоні «Хемпден Парк», який вміщує трохи більше 52 тисяч глядачів. УАФ повідомляє, що на грі має бути не менше 50 тисяч фанатів, 3 з яких – прихильники збірної України.

Раніше стала відома заявка «синьо-жовтих».