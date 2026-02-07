Павло Василенко

Манчестер Юнайтед упевнено продовжив свою переможну серію в Англійській Прем’єр-лізі, здолавши Тоттенгем з рахунком 2:0 на «Олд Траффорд» у матчі 25-го туру. Команда Майкла Карріка підтвердила відмінну форму, здобувши четверту поспіль перемогу в чемпіонаті та зміцнивши позиції в зоні Ліги чемпіонів.

Ключовим моментом зустрічі став епізод на 29-й хвилині, коли захисник «шпор» Крістіан Ромеро отримав пряму червону картку за грубий фол. Після цього лондонці були змушені майже годину діяти в меншості, що суттєво ускладнило їхнє становище.

Манчестер Юнайтед швидко скористався чисельною перевагою. Уже через дев’ять хвилин господарі відкрили рахунок після ефектної комбінації з кутового: Майну віддав точну передачу на Мбеумо, який холоднокровно пробив у сітку воріт – 1:0.

У другому таймі манкуніанці повністю контролювали хід гри, постійно тиснучи на суперника. Тоттенгем виглядав беззубо в атаці й практично не створював загроз біля воріт господарів.

Остаточну крапку було поставлено на 81-й хвилині. Бруну Фернандеш отримав пас від Діогу Далота та точним ударом подвоїв перевагу своєї команди – 2:0.

Після цієї перемоги Манчестер Юнайтед закріпився на четвертому місці турнірної таблиці, тоді як Тоттенгем опустився на 14-ту позицію. У наступному турі «червоні дияволи» зіграють на виїзді з Вест Гемом, а «шпори» прийматимуть Ньюкасл.

АПЛ, 21-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенгем – 2:0

Голи: Мбемо, 38, Фернандеш, 81.