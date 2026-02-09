Манчестер Юнайтед готує гучний трансфер на літо і розглядає півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі як пріоритетну мету. За повідомленнями британської преси, клуб готовий заплатити за італійця близько 100 мільйонів фунтів, бачачи в ньому довгострокову заміну Каземіро, який може залишити команду на правах вільного агента.

Очікується, що Тоналі стане однією з ключових постатей літнього трансферного періоду. Його майбутнє активно обговорювалося ще наприкінці зимового вікна, адже тоді інтерес до хавбека виявляв Арсенал, який потребував посилення після травми Мікеля Меріно.

За інформацією The Telegraph, Манчестер Юнайтед готовий розпочати боротьбу за Тоналі, незважаючи на серйозну конкуренцію. Ювентус зацікавлений у поверненні півзахисника до Серії А, а Манчестер Сіті також уважно стежить за ситуацією традиційно монітору провідних виконавців Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Ньюкасл придбав Сандро Тоналі у Мілана влітку 2023 року за 55 мільйонів фунтів стерлінгів і підписав із ним контракт, розрахований до 2029 року.

Раніше МЮ здобув четверту поспіль перемогу в АПЛ.